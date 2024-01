La vittoria di Trump in Iowa scatena bugie e paure della sinistra

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Martedì è serata principe per i talk di politica in tv. Ad un certo punto un noto giornalista dice, testuale, commentando il risultato del voto incon la schiacciantedi Donald, «da oggi l’America ed il mondo hanno un problema in più…». La frase colpisce non solo per l’ormai arcinota posizione, dei suoi politici e dei suoi sostenitori secondo i quali la democrazia è un bene se vince uno dei suoi (Biden, Obama) ed un male, anzi, un «problema» se invece a vincere è l’antagonista. Ma questo ormai non fa più notizia. L’analisi vera da provare a fare è se davvero per il mondo riaverealla Casa Bianca sia un problema. E l’unico modo per farlo è ricordarsi cosa successe dal 2017 al 2020, quadriennio del tycoon a Washington. A memoria non ci sono venute ...