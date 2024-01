La verità sulla morte di Giovanna Pedretti nel suo cellulare Il marito | «Ossessionata dai commenti negativi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ladisi trova sui suoi cellulari. La titolare della pizzeria Le Vignole a Sant’Angelo Lodigiano ne aveva due. Uno è stato ritrovato nella sua Panda sulle rive del Lambro. Quello personale invece è finito in acqua con lei. In uno dei due dovrebbe trovarsi lo screenshot chedice di aver fatto della recensione che accusava il locale di avere gay e disabili tra i clienti, a cui lei ha risposto dopo la sua cancellazione usando un “programmino”, come ha detto ai carabinieri. Se non si trovasse nulla, a parte le altre incongruenze della sua versione, questo costituirebbe un ulteriore elemento a favore delle accuse di falso. IlAniello D’Avino detto Nello, che l’ha accompagnata al colloquio con i militari, ha detto che la ...