La vendetta di Lukaku contro Simone Inzaghi | indiscrezioni esplosive

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Lava servita su un piatto molto freddo. Come ha fatto Romelunelle scorse ore nei confronti del suo ex allenatore. Lo scotto per la mancata partenza dal 1' nella finale di Champions Leagueil Manchester City si fa ancora sentire. E Romelu, che in estate rifiutò l'Inter per aspettare la Juve, prima di accasarsi alla Roma, ha così deciso nel corso della votazione per il miglior allenatore dello scorso anno solare nei The Best Fifa 2023. Il belga ha infatti scelto, in ordine, Guardiola, Xavi e Spalletti, snobbandononostante i sei mesi finali all'Inter della scorsa stagione. Il Fifa Men's coach a Pep Guardiola Il premio per il Fifa Men's coach è così andato a Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che ha ...