La svolta della doggy bag

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Chi negli ultimi anni non ha sentito parlare del. Forse qualcuno di voi, più avverso alle lingue straniere, si sta domandando cosa sia. Labag, letteralmente significa la busta per il cane. Ovvero, gli avanzi di cibo che dal ristorante o da casa di amici dove siamo stati a cena, ci riportiamo a casa per evitare che si butti il cibo avanzato. Il suo nome così caratterizzantepratica nasce proprio perché all’inizio, le persone per pudore si vergognavano a chiedere di riportare il cibo avanzato a casa. E la scusa più utilizzata era “se tu devi buttarlo lo porto a casa per il cane.” Questa usanza era molto praticata negli anni ottanta. Poi successivamente abbiamo perso questa abitudine, e tutto ciò che avanza è buttato via. Ormai sono un po’ di anni però che sta tornando “di moda” uscire dal ristorante con la ...