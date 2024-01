La spiegazione del titolo di Enea | il nuovo film di Pietro Castellitto

Cut Off è un film thriller tedesco del 2018 diretto da Christian Alvart. Si tratta del terzo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di ... (latuafonte)

Dal 15 gennaio 2024 è disponibile su Prime Video The Forgiven . Si tratta del film scritto e diretto da John Michael McDonagh del 2021, con Ralph ... (latuafonte)

Ormai se ne parla da diversi anni: il Blue Monday è il giorno più triste dell’anno . Ma cosa succede , e come è nato? Ma soprat tutto , esiste? Tutte le ... (metropolitanmagazine)

Obliterated : la nota Serie Netflix ha riscosso un grande successo e ha appassionato il pubblico anche per il suo Finale pieno di tensione. Ecco ... (uominiedonnenews)

Venerdì 12 gennaio è uscito su Apple TV Perestrojka, decimo e ultimo episodio di For All Mankind 4, quarta stagione della serie tv di Apple che, ... (europa.today)

Amici 23 - l'uscita di Mew e Matthew troverà una spiegazione? I motivi del silenzio di Maria De Filippi

l'uscita di Mew e Matthew dalla scuola di Amici 23 non ha ancora trovato una spiegazione, per quale motivo dal talent non ci sono comunicazioni? (comingsoon)