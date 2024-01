La solitudine di Kvicha Kvaratskhelia

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tra tutta la pittoresca umanità raccontata da Luciano De Crescenzo in Così Parlò Bellavista – il romanzo, e successivamente film, diventato iconografia della Napoli degli anni Ottanta: una di quelle opere che con il tempo hanno plasmato la cultura della città – c’è un poeta strambo, che oggi forse definiremmo cringe. Si chiama Luigino e a ogni evento che scandisce la storia chiede al professore Bellavista, e indirettamente anche a noi spettatori: «Permettete un pensiero poetico?». I suoi aforismi sono succeduti quasi sempre dallo stupore infantile degli altri personaggi, spazzini e portieri a cui Bellavista dà lezioni di filosofia. A un certo punto, per commentare la relazione tra la figlia del professore e il suo futuro marito (un giovane uomo laureato in architettura ma disoccupato), Luigino dice: «Siamo angeli con un’ala soltanto, e possiamo volare solo rimanendo abbracciati». È ...