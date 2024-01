La sinistra vuole aumentare l' Area C | ecco chi rischia la stangata

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ordine del giorno in Comune peril ticket di ingresso e allargarlo anche ai veicoli elettrici

Per decenni la difesa degli italiani all’estero è stata una battaglia identitaria ad esclusivo appannaggio della destra politica. Figura ... (secoloditalia)

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il fronte progressista? L'alleanza tra Pd e M5S? "Se si vuole vincere bisogna federare, se si vuole perdere no". Lo dice ... (liberoquotidiano)

Dopo il lavoro degli sherpa delle ultime ore, mercoledì 20 dicembre si riunirà l'Ecofin ed è quello l'appuntamento cerchiato in rosso nelle agende ... (iltempo)

È un serio principio di democrazia', perché 'se metti cinque candidature e ne scegli unadire ... Patrimoniale feticcio dellacontro il ceto medioInsorge il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e, Angelo Bonelli: "Delmastromettere il bavaglio alle Procure, inopportuno parli visto che il ...Ordine del giorno in Comune per aumentare il ticket di ingresso e allargarlo anche ai veicoli elettrici ...Andrea Aretini è il nuovo coordinatore di Sinistra Italiana a Pisa. E’ stato eletto nel primo congresso cittadino del partito che si è svolto a due anni di distanza dall’assemblea fondativa del circol ...