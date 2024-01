La sinistra impone a tutti il proprio stile di vita | prime multe per i limiti a 30 km h

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una scelta estrema. Che non piace affatto ai cittadini. E che rischia di diventare uno dei temi caldi delle prossime elezioni di giugno. L'amministrazione pubblica di Bologna ha deciso di imporre il limite di velocità nelle strade urbane a 30 chilometri orari. Secondo i dati ufficiali, nel primo giorno di questa sorta di rivoluzione, sono state ben sei le pattuglie impegnate in diversi punti del capoluogo emiliano, sia di mattino che di pomeriggio. E sono state rilevate sette infrazioni. Uno degli automobilisti multati viaggiava a 39 km/h. Un noto gioielliere della città, letteralmente infuriato per la sanzione. “Andavo piano, ma è impossibile guardare la strada e il contachilometri contemporaneamente. È difficile guardare 35, 36, 37, 37 e mezzo. Poi la legge dice che devi fare i 30 e che si possono fare 5 km in più. Perciò io sono andato oltre di soli 4 km. Non fatemi dire altro, ...