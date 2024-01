La sinistra che va in tilt E il generale Vannacci che va poco in ufficio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Al direttore - Diciamo che alla fine è uscito con più savoir-faire Mourinho che Sinibaldi.Maurizio Crippa Al direttore - Le chiedo ospitalità per dare un consiglio non richiesto a Giorgia Meloni. Nella sua qualità di presidente del Consiglio chieda ai capigruppo della maggioranza di presentare un disegno di legge per la costituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul caso ex Ilva. Così la premier si toglierà lo sfizio di scoprire e denunciare una vera e proprio congiura – tra associazioni ambientaliste radicali, politici e magistrati opportunisti e privi di scrupoli – ai danni di una grande acciaieria produttiva, in regola con le norme europee di salvaguardia dell’ambiente. Anzi per l’ex Ilva si potrebbe persino trovare un neologismo per una nuova fattispecie di reato: l’opificidio.Giuliano Cazzola Più che una commissione parlamentare di inchiesta, caro Cazzola, ...