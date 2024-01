La ristoratrice Giovanna Pedretti è morta per annegamento

La titolare della pizzeria 'Le Vignole', sabato scorso era stata convocata in caserma "come persona informata sui fatti" Giovanna Pedretti , la ... (sbircialanotizia)

È quanto viene fuori dalle prime risultanze dell' autopsia effettuata sul cadavere... Ladi Sant'Angelo Lodigiano nel pomeriggio del giorno precedente a quello della sua morte, ...Si indaga per istigazione al suicidio: analisi sui commenti social Sul caso della morte diPedretti, i carabinieri indagano per l'istigazione al suicidio della. Intanto le ...Sono state rese note le prime risultanze dell'autopsia effettuata sul cadavere della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, Giovanna Pedretti, che su Facebook aveva postato una recensione in cui un ...Alle 4 del mattino di domenica, Giovanna Pedretti ha lasciato la sua abitazione di ... un atto dovuto per compiere i necessari approfondimenti tecnici sul telefono della ristoratrice, che nei giorni ...