La Provincia di Benevento ritira l’ok al convegno sull’acqua pubblica | niente dibattito sulle inchieste sulla Concorsopoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La sala per ilsui guasti della privatizzazione delle risorse idriche svanisce in extremis, e gli organizzatori parlano di “ritorsione” per legiornalistichedei politici locali. Accade a, dove l’associazione Altraha dovuto annullare unpubblicoindagini giudiziarie che hanno colpito negli anni scorsi due società idriche campane, Gori e Gesesa, entrambe a trazione Acea, il colosso pubblico romano, previsto per il pomeriggio del 19 gennaio. Motivo: ladiha negato l’uso della sala Virgineo del Museo del Sannio, a locandine ormai prodotte e diffuse, ospiti invitati e impegni presi in agenda da tempo e stanze di b&b già ...