La Promessa | anticipazioni 19 gennaio | Petra prende ordini da Pia Jimena ricatta Manuel

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La19: Cruz è uscita di scena e certe dinamiche per quanto riguarda la servitù, si modificheranno. Non si modificherà nulla, invece, tra, la cui situazione semmai peggiorerà. La19deve “sottostare” a Piaha “perso la sua signora Cruz, della quale era la fidatissima cameriera personale e dama di compagnia, perciò adesso che cosa farà? Ci penserà Pia, a darle del lavoro da fare, e ovviamente alla Arcos non farà piacere, visti i rapporti con la governante. L’anziana domestica penserà addirittura che gliela voglia far pagare. Sarà così? Certo Pia ne avrebbe tutti i motivi! Nuovo aspro litigio trae ...