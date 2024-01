La procura di Lodi | «I carabinieri hanno sentito Giovanna Pedretti prima del suicidio Cercavano l’autore del post discriminatorio»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ladiconferma ciò che già era emerso nei giornali negli ultimi giorni, ovvero di averla ristoratricePedretti il giorno prima del. «Sabato 13 gennaio, idi Sant’Angelogiano, ipotizzando il reato ex art. 604 bis C.P. (propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), al fine di informare ladella Repubblica competente, convocavano in caserma la signora Pedretti con riferimento ad una recensione pubblicata su Google, e poi rimossa, da un anonimo cliente del suo ristorante», spiega in una nota. «La signora – aggiungono gli inquirenti – veniva sentita nel pomeriggio dello stesso giorno come persona informata sui fatti, quale potenziale ...