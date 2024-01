La polizia scopre una società intestataria di 600 autovetture

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIndagando sui furti di rame avvenuti negli anni passati lungo la rete ferroviaria gli investigatori hanno scoperto che unadel napoletano risultavadi ben 600 vetture. L’amministratore della, costituita per il commercio di veicoli, è stato arrestato mentre è scattato il sequestro preventivo per 630 veicoli. Tutto ha avuto inizio quando gli uomini dellaferroviaria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno avviato le indagini su alcuni furti di rame avvenuti lungo la rete ferroviaria. I poliziotti hanno accertato che alcuni colpi erano riconducibili ad alcune persone residenti nel campo rom di Giugliano in Campania: diverseutilizzate nei furti, infatti, sono state rintracciate proprio in quel campo. Dal successivo ...