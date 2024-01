La Perla | la storia e il declino di 70 anni di lingerie di lusso Made in Italy

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Attesa per l’udienza in Tribunale a Bologna del prossimo 19 gennaio: se non arriveranno i commissari governativi si aprirà lo scenario della liquidazione e del licenziamento collettivo per un’azienda iconica, partita nel 1954 da un piccolo laboratorio di Bologna

Attesa per l’udienza in Tribunale a Bologna del prossimo 19 gennaio: se non arriveranno i commissari governativi si aprirà lo scenario della ... (ilsole24ore)

... la cooperazione e il dialogo tra gli studenti e ha promosso iniziative come 'Leggere in biblioteca', 'in spiaggia', 'Le storie di Zia Natalina' e 'Storie tra le nuvole' e gli ...Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia presto sposi Lad'amore nata nella Casa del Grande ... Leggi ancheVatiero criticata per le ultime dichiarazioni su Greta Rossetti Ciavarro e la Incorvaia ...Torna l’atteso appuntamento con la Memoria e con il ricco programma proposto anche quest’anno alla Cittadinanza e alle Scuole da Comune di Thiene e Associazione Amici della Resistenza (ANPI-AVL) insie ...Un’operazione che hanno già fatto altri club calcistici italiani. Il riferimento degli azionisti sta continuando la ricerca di nuovi investitori per il club ...