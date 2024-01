La Lombardia conferma il taglio dei sussidi ai caregiver Associazioni | “Per loro la disabilità non è una priorità | scendiamo in piazza”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Niente ripristino dei contributi economici tagliati da Regionecon la dgr 1669 del 28 dicembre 2023, risorse da destinare in particolare aidelle persone con gravissime. E’ quanto è statoto martedì nel voto del Consiglio regionale lombardo, dove la maggioranza di centrodestra ha respinto la mozione unitaria di tutti i gruppi delle opposizioni al Pirellone che chiedevano invece il reintegro dei soldi alle famiglie. Sono stati presentati due distinti documenti, in ordine il primo a firma Pierfrancesco Majorino (Pd) sottoscritto da tutti i partiti di minoranza che è stato respinto dall’aula e il secondo a prima firma Alessandro Corbetta (Lega) che è stato invece approvato. Va aggiunto che le speranze da parte delledi un ripristino si erano in parte già ...

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "Per la giunta Fontana non ci sono elementi per rimuovere Lucia Lo Palo dalla presidenza di Arpa Lombardia , nonostante ... (liberoquotidiano)

'Il voto dell'Aulail valore del nostro operato a sostegno e a tutela delle persone con grave e gravissima ... commentando l' approvazione da parte del Consiglio regionale delladella ...La fonte è il sindacato Flc - Cgil , che è andato a verificare quanti istituti abbiano effettivamente detto sì in alcune regioni (, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli, ...Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna in codice giallo e neve diffusa sulle Alpi mentre al Sud le temperature sono in aumento. «Saranno giorni di rivoluzione meteo» ...BRESCIA Turismo in crescita nel Bresciano, stando alle tracce digitali, unici dati disponibili in tempo reale per un ente come ...