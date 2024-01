La logica folle di chi è contro il calcio che prova a fare soldi come con la Supercoppa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Maurizio Sarri l'ha definita una cosa "prendi ie scappa". Non sport. Una sorta di tuffo nel caveau arabo per lucrare al massimo un evento tutto sommato periferico per ilitaliano, spartirsi il bottino e tornare a casa. In tanti la pensanolui tra gli addetti ai lavori, soprattutto quelli stipendiati anche se il proprietario e presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sullaItaliana nel mezzo del deserto non era stato tenero. Strano, perché pure lui quell'accordo da quasi 100 milioni di euro in quattro stagioni l'ha votato, senza che nessuno fiatasse, quando si è trattato di decidere in Lega Serie A cosadel torneo da qui al 2026. Sic"pecunia non olet", De Laurentiis e colleghi hanno spedito con entusiasmo tutto in Arabia Saudita per la bella ...