La lettera di uno studente di Matera al presidente della Regione

Inviato da Unione Docenti Specializzati sostegno - On. Ministro, le rappresentiamo il pensiero di migliaia di Docenti specializzati sul sostegno ... (orizzontescuola)

La testimonianza di Stefano Mistretta (diplomatico in pensione) in cui elogia la sua professionalità e l’umanità del dr. Iannò e della sua équipe, ... (laprimapagina)

La variante Covid JN.1 diventerà quella dominante in tutto il mondo. La previsione arriva da Tokyo, e in particolare dai ricercatori del Dipartimento ... (ilmessaggero)

La variante Covid JN.1 diventerà quella dominante in tutto il mondo. La previsione arriva da Tokyo, e in particolare dai ricercatori del Dipartimento ... (ilmattino)

...Direttiva Bolkestein) e ora l' impegno del Governo continua grazie all'invio della suddetta. Siamo fiduciosi e ci auguriamo, pertanto, che si arrivi presto a una soluzione e che si tuteli...Alessandro Bianchi, studente del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera, ha scritto unaaperta al governatore della Basilicata, Bardi, in merito al bonus acqua approvato dalla giunta regionale. Esprime preoccupazione per il finanziamento dell'iniziativa attraverso un accordo con ...Secondo Giuliano Saponi la lettera anonima inviata alla moglie arriverebbe da "una persona molto anziana". Continua il giallo sull'omicidio Paganelli ...Una lettera del governo per riaprire il confronto con Bruxelles ... pienamente coerente con il quadro normativo unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia». È questo uno dei passaggi ...