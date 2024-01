La legge sul fine vita non passa in Veneto | polemiche nella Lega | centrodestra e nel Pd

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Scontro, tra il governatore del, Luca Zaia (favorevole), e il leader del partito, e ministro, Matteo Salvini (contrario). Scontro nel Pd, tra il partito nazionale (favorevole) e una consigliera dem locale (cattolica, ergo contraria). Scontro, ovviamente, anche dentro il consiglio regionale, tra una maggioranza (FdI-FI-, in parte) contraria e una minoranza (leghista) favorevole che vota, forse per la prima voltastoria, colle opposizioni. Laregionale delsulnon, e per un solo voto, tra lee una vasta eco nazionale. I fatti: la bocciatura dellaregionale sulMa prima di ...

