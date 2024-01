LA Knight | “Il Wellness Program? La WWE è rigida | siamo controllati tutti i mesi”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nel mese di febbraio la WWE ha inma il PLE Elimination Chamber in terra australiana. LAe Grayson Waller si trovano proprio in questi giorni in Australia per pubblicizzare l’evento ed in occasione di una ospitata al “The Kyle & Jackie O Show” è stato toccato anche l’argomento dellaPolicy della Compagnia, con LAche evidenziato come la WWE sia molto. Rigidi controlli LAe Grayson Waller si trovano in Australia per pubblicizzare Elimination Chamber. Durante una ospitata al “The Kyle & Jackie O Show”, la “Megastar” ha toccato anche l’argomento dellaPolicy della WWE rispondendo ad una domanda su come le Superstar riescano a mantenere la propria forma e benessere fisico e come gestiscano gli ...

LA Knight e Grayson Waller si trovano proprio in questi giorni in Australia per pubblicizzare l’evento ed in occasione di una ospitata al “The Kyle & Jackie O Show” è stato toccato anche l’argomento ...January 17th’s tarot horoscope encourages a journey of self-discovery, embracing the lessons of life's journey, and finding inner balance, guiding each to a deeper understanding of themselves and ...