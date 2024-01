La fontana della Tazza di Porfido

Non scriviamo nome e cognome della ragazzi Alberobello che ha dato un calcio al gatto poi morto annegato in una fontana . Tanto meno ne pubblichiamo ... (noinotizie)

A partire dal vicepresidenteCamera, Fabio Rampelli (FdI), che dichiara: "Finalmente chi ... Foto di copertina: ANSA/Giulia Marrazzo - Il blitz di Ultima Generazione nelladi Trevi, a RomaSono attivi da oggi quattro nuovi bagni pubblici in città. Sono collocati nel Giardino Giacomo Bulgarelli (viaCertosa), piazza Trento e Trieste, Giardino Lavinia(via del Piombo), Giardini Margherita (viale Gino Gamberini). "Prosegue il nostro impegno per una città più piacevole da vivere e ...Grazie alla sinergia con la psicologa del lavoro e delle organizzazioni Elena Fodda i, al Policlinico si è tenuta infatti la bipersonale di Dario Schelfi e Roberto Fontana, entrambi artisti della ...I consiglieri regionali di Patto Civico hanno interrogato Fontana sulla questione dei Centri per i rimpatri in Lombardia.