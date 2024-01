La fantasia di Marco Paolini conquista il pubblico con “Boomers” | lo spettacolo che unisce diverse generazioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Se questo di stasera fosse un film sarebbe vietato ai minori di 48 anni non accompagnati”. Dal palco del Teatro Donizettiriporta in vita cinquant’anni di storia in sole due ore di. Un record assoluto che porta il nome di “”,scritto e diretto da, in scena a Bergamo fino a domenica 21 gennaio.è una generazione, è memoria, è il paradiso in cui si rifugia Nicola, alter ego di, che ritorna di nuovo giovane nel meraviglioso “bar della Jole”, affiancato dalla cantante e attrice Patrizia Laquidara, autrice delle canzoni originali eseguite insieme a brani storici dai tre musicisti Luca Chiari, Stefano Dallaporta, Lorenzo Manfredini.è anche il viaggio che il ...

