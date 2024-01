La Centrale del Latte cerca il rilancio | il piano dell’azienda per salvare lo storico marchio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nella Capitale è praticamente un’istituzione: aldelladeldi Roma sono tutti affezionati. Ma la sua lunga storia si intreccia con una vicenda recente che da qualche mese mette a rischio la società. Dopo l’addio di Parmalat, la produzione nello stabilimento capitolino si è nettamente ridotta e ora il nuovo management deve trovare il modo di rilanciare il, continuando sempre a puntare sugli allevatori del territorio. Il modello, praticamente a chilometro zero, non cambierà, ma l’approccio al mercato sì: l’idea è quella di rilanciare ilpuntando a nuovi settori oltre a quello delfresco. La nuova governance punta anche a rafforzare il rapporto con le attività di vicinato come bar e pasticcerie. Ma non solo, perché ...