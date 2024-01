La Alviero Martini commissariata | “Borse di lusso prodotte da cinesi sfruttati”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo”. Questa l’accusa per la nota azienda d’alta modache è finita sotto un’inchiesta sul contrasto al caporalato. Secondo il Tribunale di Milano, che ha disposto l’amministrazione giudiziaria per laspa, l’azienda non sarebbe stata in grado di “prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo” lungo la propria filiera di appalti. Un’accusa pesante che l’azienda si è affrettata a diramare un comunicato in cui spiega la propria posizione.Leggi anche: Caso Balocco, Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata. Lei: “Sono serena” Utilizzati opificiStando alle indagini dei carabinieri, partite a settembre 2023, laper produrre si sarebbe ...