Kylian Mbappe fa un’ammissione sorprendente sul futuro | mentre le speculazioni sui trasferimenti si intensificano

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sito inglese:ha offerto uno spaccato della sua futura mossa di carriera, con il suo attuale contratto con il PSG che scadrà tra soli sei mesi. Con Liverpool e Real Madrid entrambi fortemente legati al francese,il PSG resta impegnato a mantenere il suo giocatore di punta,è al centro di moltesui. Attualmente,ha la possibilità di firmare gratuitamente per qualsiasi club al di fuori della Francia, in vista del trasferimento a giugno, quando scadrà il suo contratto con il PSG. Tuttavia, sembra che il 25enne non si precipiterà a prendere una decisione poiché mantiene aperte le sue opzioni.potrebbe lasciare il PSG a titolo gratuito quest’estate (Credito immagine: Getty ...