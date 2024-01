Kate Middleton ricoverata per un’operazione all’addome Niente incontri pubblici fino a Pasqua

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), principessa del Galles, è stataper un intervento chirurgico. A informarlo è Kensington Palace stesso in una nota. L’operazione è andata a buon fine ma la moglie dell’erede al trono britannico, il principe William, figlio di Carlo III, rimarrà in ospedale per almeno due settimane e rimarrà fuori dagli impegni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) Leggi anche: Francia, tutti pazzi per Re Carlo: cena di gala a Versailles (con Mick Jagger) e standing ovation al Senato: «Siamo i vostri migliori amici» – Il video La rivelazione di Boris Johnson: «Quando la regina Elisabetta mi chiese se ...