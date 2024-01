Kate Middleton ricoverata in ospedale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pubblicato il 17 Gennaio, 2024, principessa di Galles, èina Londra. Ieri è stata operata “con successo” all’addome. Lo riportano fonti della corte britannica ai media, senza precisare la natura esatta dell’intervento subito dalla consorte dell’erede al trono William. Le fonti sottolineano comunque che la principessa dovrebbe restarealmeno per “10-15 giorni” e che non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali “fino a Pasqua” La notizia è stata quindi formalizzata in un comunicato ufficiale da Kensington Palace, residenza di Catherine (come la corte è ormai solita indicare la futura regina consorte), di William e dei loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Nota in cui si precisa che l’operazione era stata pianificata in ...

