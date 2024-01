Kate Middleton ricoverata in ospedale per un intervento all’addome

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), principessa di Galles, èina Londra dove ieri è stata operata “con successo”. Lo riportano fonti della corte britannica ai media, senza precisare la natura esatta dell’subito dalla consorte dell’erede al trono William. Le fonti sottolineano comunque che la principessa dovrebbe restarealmeno per “10-15 giorni” e che non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali “fino a Pasqua”. Secondo quanto riferiscono da Kensington Palace, “difficilmente tornerà alle funzioni pubbliche prima di Pasqua”, si legge nella nota. Cosa che conferma che non si è trattato di unleggero. Ma secondo il Daily Mail non si tratterebbe di cancro. La 42enne, moglie dell’erede al trono ...

Kate Middleton in ospedale per "chirurgia addominale". La principessa del Galles, fa sapere il Palazzo in una nota, è stata operata con successo. La ... (ilmessaggero)

Kate Middleton in ospedale per "chirurgia addominale". La principessa del Galles, fa sapere il Palazzo in una nota, è stata operata con successo. La ... (ilmessaggero)

L'operazione era programmata, trascorrerà due settimane in ospedale. Buckingham Palace: Re Carlo III sarà ricoverato per un ingrossamento alla prostata.è stata sottoposta a ricovero in ospedale per un'operazione chirurgica all'addome. L'intervento era programmata. A rendere noto il ricovero della Principessa del Galles è Kensington ...Media britannici: 'La principessa del Galles resterà ricoverata 10 - 15 giorni'Kate Middleton e il principe William avrebbero dovuto fare un viaggio in Italia nella primavera del 2024. A questo punto però il condizionale è d'obbligo dopo la notizia del ricovero di Kate per ...Fra gli impegni prossimi non ufficialmente confermati di William e Kate si era tra l'altro parlato sui giornali anche di una possibile visita in Italia nei primi mesi del 2024.