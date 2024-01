Kate Middleton ricoverata in ospedale | intervento chirurgico addominale

Kate Middleton è tra i Royals più amati dal popolo britannico e non è una sorpresa: non molti si sarebbero comportati come lei. Com’è ormai ... (cityrumors)

Le camicette di Camilla Parker Bowle, i vestitini die perfino le mascherine indossate dalla regina Elisabetta durante la pandemia, sono stati tutti prodotti da tessuti tricolori . ...Il principe William, futuro re ma poco formale guarda le foto Leggi anche ›: alla vigilia dei suoi 42 anni, re Carlo le concede più potere a corte › In forma come...Kate Middleton è stata ricoverata in una clinica di Londra martedì 16 gennaio, per un intervento addominale. Resterà in ospedale per 10-14 giorni. Ad annunciarlo è Kensington Palace.Kate Middleton è stata operata all’addome: «Ricovero tra i dieci e i 14 giorni». Articolo in aggiornamento... Corriere della Sera è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al ...