Kate Middleton ricoverata in ospedale | è stata operata all’addome

"Sua Altezza Reale La Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale ieri per un intervento chirurgico addominale programmato". È l'inizio ... (today)

Kate Middleton in isolamento Kate Middleton , la principessa del Galles, è stata ricoverata per un intervento chirurgico all’addome . A quanto pare ... (thesocialpost)

La principessaè stata ricoverata per un intervento chirurgico all'addome. A riferirlo è stato il portavoce di Kensington Palace il quale, in una comunicazione ufficiale, ha confermato che l'operazione è ...è ricoverata in ospedale per sottoporsi a un'operazione che è stata programmata da tempo. L'intervento è riuscito con successo, ma ora la principessa dovrà affrontare un periodo di ...Kate Middleton, principessa di Galles, è ricoverata in ospedale a Londra dove ieri è stata operata «con successo» all'addome. Lo riportano fonti della corte britannica ai media, senza precisare la ...Kate Middleton operata a Londra: la principessa del Galles si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale a Londra. Lo ha riferito Kensington Palace. Secondo quanto riportano i media ...