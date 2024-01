Kate Middleton operata all’addome | starà lontano dai riflettori fino a Pasqua

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, oggi pomeriggio, sulla pagina Instagram ufficiale di William e: la principessa del Galles è stataall’addome. Un’operazione già avvenuta, con successo, ma che terrà la futura regina lontana daiper un po’. Nessuna foto ma solo un comunicato ufficiale pubblicato sui social alle 15 del 17 gennaio (ora italiana), all’interno del quale si legge: «Sua Altezza Reale la principessa del Galles, 41 anni, è entrata in ospedale ieri per un intervento pianificato di chirurgia addominale. L’operazione si è svolta con successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa e proseguire la convalescenza». Una ...

Kate Middleton in isolamento Kate Middleton , la principessa del Galles, è stata ricoverata per un intervento chirurgico all’addome . A quanto pare ... (thesocialpost)

Media britannici: 'La principessa del Galles resterà ricoverata 10 - 15 giorni'La principessaè stata ricoverata per un intervento chirurgico all'addome. A riferirlo è stato il portavoce di Kensington Palace il quale, in una comunicazione ufficiale, ha confermato che l'operazione è ...La principessa Kate è stata ricoverata per un intervento chirurgico all’addome. A riferirlo è stato il portavoce di Kensington Palace il quale, in una comunicazione ufficiale, ha confermato che ...La Principessa Kate Middleton ha subito un intervento chirurgico addominale e affronterà fino a due settimane di degenza in ospedale mentre inizia il processo di recupero. L'annuncio ufficiale arriva ...