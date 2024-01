Kate Middleton operata all’addome | i suoi impegni rimandati

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pubblicato il 17 Gennaio, 2024 La principessa è stata ricoverata in ospedale per un’interventorealiè ricoverata in ospedale. L’annuncio di Kensington Palace, riporta che la principessa del Galles è stata sottoposta ad un intervento, che è andato a buon fine, ma dovrà rimanere in ospedale dai 10 ai 14 giorni. La moglie del principe William quindi si prenderà una lunga pausa daglipubblici, davvero molto numerosi: “Sulla base dell’attuale parere dei medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua (che quest’anno cade il 31 marzo, ndr)”. Stando inoltre alla nota pubblicata, la principessa desidera che le informazioni mediche restino private e spera di mantenere un clima di ...

è stata operata all'addome e, secondo la Bbc, le sue condizioni sarebbero 'serie'. La tv pubblica britannica ha fatto sapere che 'è chiaro dal periodo di tempo previsto per la degenza ...Lo ha annunciato ieri Buckingham Palace poco dopo la nota con cui Kensington Palace ha ufficializzato l'inaspettato ricovero d i, la consorte dell'erede al trono William . La ...Kate Middleton, principessa di Galles, è ricoverata in ospedale a Londra dove ieri è stata operata «con successo» all'addome. Come sta ora La notizia del ricovero ...