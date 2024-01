Kate Middleton in ospedale | la moglie del principe William operata

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Secondo quanto riportano i media britannici, resterà ricoverata per un paio di settimanea Londra: lassa del Galles si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale a Londra. Lo ha riferito Kensington Palace. Secondo quanto riportano i media britannici,resterà inper un paio di settimane.

