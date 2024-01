Kate Middleton in ospedale | intervento chirurgico all’addome

"Sua Altezza Reale La Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale ieri per un intervento chirurgico addominale programmato". È l'inizio ... (today)

Kate Middleton in ospedale per "chirurgia addominale". La principessa del Galles, fa sapere il Palazzo in una nota, è stata operata con successo. La ... (ilmessaggero)

Kate Middleton ricoverata in ospedale : intervento chirurgico addominale

Kate Middleton è stata ricoverata in una clinica di Londra martedì 16 gennaio, per un intervento addominale. Resterà in ospedale per 10-14 giorni. ... (dilei)