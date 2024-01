Kate Middleton in ospedale | cosa accadrà dopo l’intervento?

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), principessa del Galles, è stata ricoverata il 16 gennaio all’London Clinic per un intervento chirurgico addominale. In un comunicato ufficiale diffuso da Kensington Palace, si parla di un’operazione programmata. La moglie del principe William resterà ricoverata per un massimo di due settimane, ma il portavoce ha detto cheè stato un successo. Lo stesso comunicato ufficiale chiedeva che la privacy della famiglia fosse rispettata. Tuttavia i tabloid inglesi si sono da subito espressi in merito, elencando le possibili cause delall’addome subito da. Anche se il Palazzo non ha rivelato altri dettagli sulla natura dell’operazione, ha chiarito che ciò comporterà dei cambiamenti negli impegni ufficiali ...