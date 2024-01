Kate Middleton ricoverata in ospedale : intervento chirurgico addominale Kate Middleton è stata ricoverata in una clinica di Londra martedì 16 gennaio, per un intervento addominale. Resterà in ospedale per 10-14 giorni. ... (dilei)

World Pizza Day : perché - per Kate Middleton - è una giornata da incubo Il 17 gennaio si celebra, in tutto il mondo, il World Pizza Day, la giornata Internazionale della Pizza. Una data scelta non a caso. Nello stesso ... (amica)

Mary di Danimarca e Kate Middleton - una nuova generazione di regine nate borghesi La nuova regina danese e la principessa del Galles hanno molte cose in comune, su tutte l'essere arrivate a corte da ambienti molto diversi. ... (vanityfair)