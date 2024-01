Kate in ospedale a Londra per intervento chirurgico

Kate Middleton in ospedale, la principessa di Galles, 42 anni appena compiuti, è stata operata martedì 3 resterà ricoverata in un periodo compreso ... (caffeinamagazine)

Kate Middleton è stata ricoverata all’ ospedale per un’operazione chirurgica all’addome . A farlo sapere è Kensington Palace stesso, che in una nota ... (news.robadadonne)

Kate Middleton in ospedale per "chirurgia addominale". La principessa del Galles, fa sapere il Palazzo in una nota, è stata operata con successo. La ... (ilmessaggero)

Una nota ufficiale ha annunciato che Kate Middleton è ricoverata in ospedale dopo un intervento all'addome L'articolo Kate Middleton ricoverata in ... (novella2000)

Kate Middleton in ospedale per "chirurgia addominale". La principessa del Galles, fa sapere il Palazzo in una nota, è stata operata con successo. La ... (ilmessaggero)

Re Carlo settimana prossima sarà ricoverato in ospedale per un intervento alla prostata . Lo ha reso noto Buckingham Palace rassicurando sulle ... (dilei)

Ciò di cui soffre Sua Maestà è benigno e andrà inla prossima settimana per una procedura ... dopo la notizia lanciata da Kensington Palace sul ricovero della principessa del Galles,...Middleton è ricoverata ina Londra. Ha subito un intervento chirurgico all'addome , l'operazione è avvenuta con successo. Lo rivelano oggi, fonti della corte britannica ai media, senza ...Kate Middleton, principessa di Galles, è ricoverata in ospedale a Londra dove ieri è stata operata "con successo" all'addome.Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William, è stata ricoverata in ospedale per un non meglio precisato intervento all’addome: lo comunica Kensington Palace sottolineando che si tratterebbe di ...