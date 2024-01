Kate e William | salta il viaggio in Italia | ipotesi visita ufficiale in primavera | ma lei sarà convalescente

... per un intervento chirugico apparentemente molto più significativo, diMiddleton, principessa di Galles, consorte dell' erede al trono e primogenito del sovrano,Per restare aggiornato ...Intervento avvenuto "con successo". Stretto riserbo sulla natura esatta dell'intervento subito dalla consorte dell'erede al tronoMiddleton, principessa di Galles, è ricoverata in ospedale a Londra dove ieri è stata operata "con successo" all'addome. Lo riportano fonti della corte britannica ai media, senza ...During this time, her husband, Prince William, will refrain from official duties. The heir to the throne will focus on supporting Kate during her recuperation, as well as taking care of their children ...È diventato già un giallo nel Regno Unito l'intervento di chirurgia addominale a cui si è sottoposta la principessa Kate Middleton. Secondo il comunicato ufficiale ...