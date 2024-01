Juventus-Sassuolo 3-0 | la doppietta di Vlahovic tiene i bianconeri in scia all’Inter nella lotta scudetto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Laha sconfitto ilcon un secco 3-0 nel posticipo della 20ma giornata di Serie A. Isi sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, hanno infilato la quarta vittoria consecutiva (la quindicesima stagionale) e si sono riportati a due punti di distacco dalla capolista Inter. Laper locontinua in maniera serrata, gli uomini di Max Allegri potranno anche operare il sorpasso nel weekend: dovranno imporsi a Lecce, approfittando del fatto che i nerazzurri non giocheranno in campionato perché impegnatiSupercoppa Italiana. Laha indirizzato la contesa già al 15? con il sigillo disu invito di Miretti. L’attaccante ha poi raddoppiato al 37mo minuto, dimostrando di essere in ...