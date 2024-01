Juventus-Sassuolo 3-0 | il duello con l’Inter continua

“Non siamo stati perfetti, abbiamo responsabilità sui loro gol. Il risultato è troppo severo , ma la Juve in casa è più forte. Sapevamo sarebbe ... (sportface)

La Juve può arrivare fino in fondo Con questa convinzione laè perfettamente in grado di arrivare fino in fondo mantenendo lo stesso ritmo, anche perché alleggerita dagli impegni di che ...Di nuovo a meno due dall'Inter. Labatte facilmente ilnel gelo dello Stadium e si riavvicina ai nerazzurri: 3 - 0 e tanti saluti al 2 - 4 patito all'andata, risultato che aveva fatto drizzare i capelli al popolo ...All’andata, il 23 settembre, vinse il Sassuolo complici i suicidi di Szczesny e Gatti: 4-2. Al ritorno, il 16 gennaio, ha vinto la Juventus complice Consigli: 3-0. Poco reattivo sui sinistri di ...Nuove idee: Dybala dietro le punte - si legge -. “Mago Vlahovic”, è l’apertura della Rosea sulla Juventus. Travolto il Sassuolo 3-0, gran doppietta del serbo. Allegri lancia la Juve verso il possibile ...