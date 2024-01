Juventus | niente futuro per Chiellini? C’è l’annuncio del Los Angeles FC

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Terminata la carriera da calciatore in MLS, Giorgiosembrava destinato a undirigenziale alla. Ma così non sarà… almeno per ora. L’ex difensore della Nazionale resterà negli Stati Uniti nello staff di coach Cherundolo al LosFC. Il comunicato del LAFC sulla permanenza dia Los“Il leggendario difensore ed ex giocatore del LAFC Giorgiorimarrà con il LAFC come allenatore dello sviluppo dei giocatori. Nel suo nuovo ruolo,lavorerà con l’allenatore del LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra“.resta al LosFC: il commento del vice presidente Il vice presidente dei LAFC, ...

Chiellini non torna alla, resta al Los Angeles FC in MLSritorno allaper Giorgio Chiellini. L'ex difensore bianconero, secondo alcune indiscrezioni circolate dopo l'annuncio del ritiro delle scorse settimane, sembrava in predicato di ...Almeno per il momento non ci sarà la Juventus nel futuro di Giorgio Chiellini. È infatti arrivata nella notte la notizia del suo ingresso nello staff tecnico dei Los Angeles FC, squadra nella quale ha ...