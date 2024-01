Juve | Vlahovic da applausi contro il Sassuolo e giornali lo premiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), Dusangrande protagonista della vittoria con ilgrazie alla sua doppietta: le pagelle dell’attaccante Isportivi oggi in edicola esaltano la prestazione di Dusanin. Scatenato il numero 9 serbo con due reti da sogno, una più bella dell’altra, per portare a casa una vittoria meritata. E il bomber bianconero torna così magico per una serata da sogno, che per la sua squadra significa possibilità di tenere l’Inter a due punti e magari sorpassarla anche domenica sera. Inevitabili gli 8 in pagella che fioccano da tutte le parti quindi. Di seguito il giudizio de La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport GAZZETTA – «Due gol di sinistro, un tocco morbido e un capolavoro su punizione. Esce acclamato dai ...

