Juve | senti l'ex vice di Conte | 'Un suo ritorno? Fattibile'

"Il 2023 della Roma, invece, è stato altalenante: partite che non dovevamo perdere e trionfi come quello contro il Napoli".... (calciomercato)

David Pizarro ha parlato in Lega per la presentazione del nuovo album Panini. Queste le sue parole SPALLETTI - "Io sono felicissimo pe... (calciomercato)

Spettatori Juve Frosinone Coppa Italia: allo Stadium sono quasi 38 mila i tifosi in totale per assistere al match di stasera Sono quasi 38 mila ... (calcionews24)

Anche i più grandi ti rispettano, tipiù leader per questo 'Sapere che i miei compagni si ... Cosa può darvi adesso Cosa vi manca per essere al livello di Inter e' Il campionato è lungo ...Commenta per primo 'Il 2023 della Roma, invece, è stato altalenante: partite che non dovevamo perdere e trionfi come quello contro il Napoli'. Parla così Carlo Verdone , regista e attore di fede ...Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato così dopo la vittoria contro il Sassuolo ...L'ex giocatore della Juve e poi vice allenatore di Conte, Massimo Carrera, ha parlato del possibile ritorno in bianconero dell'allenatore leccese. Queste le sue parole a TvPlay. IL PARERE - "Sono ...