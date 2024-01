Juve | Allegri incorona Yildiz | cosa ha detto dopo la vittoria sul Sassuolo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ai microfoni di DAZN non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la(2 - 1) della suasul: "Nel calcio conta vincere, il resto non conta niente. Non era un partita ...

“Inter lepre e voi cacciatori? Se c’è uno davanti c’è qualcuno che insegue per forza, Come il gioco guardie e ladri . I ladri scappano e le guardie ... (sportface)

ai microfoni di DAZN non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la vittoria (2 - 1) della suasul Sassuolo : "Nel calcio conta vincere, il resto non conta niente. Non era un partita ...... era importante vincere: lo spirito è quello giusto, siamo saliti a 49 punti e abbiamo messo la quinta a 16 lunghezze": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, dopo il 3 - 0 contro il ...“L’Inter I ladri scappano e le guardie li rincorrono”. Con una battuta, Massimiliano Allegri riassume il duello tra l’Inter capolista e la sua Juventus, che insegue i nerazzurri con 2 punti di ritard ...Poi la rete del 3-0 finale. Soddisfazione personale che fa morale) ALL. Massimiliano ALLEGRI 7,5 - Juventus in controllo. Matura, concentrata, organizzata. Vlahovic e Chiesa arrotondano il punteggio.