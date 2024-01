Juve Allegri | addio a giugno? Ecco i due nomi per sostituirlo

Leggi su calcionews24

Massimiliano Allegri potrebbe dire addio ai bianconeri in estate: in caso di partenza, la società pensa a due nomi. Come spiegato da Tuttosport, a fine stagione potrebbe consumarsi l'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico è padrone del proprio destino e, con un anno alla scadenza del contratto, potrebbe decidere di cambiare aria. A quel punto i nomi fatti per la sostituzione sono i soliti due: Conte e Thiago Motta. Sul primo ci sono però anche Roma e Napoli, mentre il secondo appare il favorito per rimpiazzare Pioli al Milan. E se Inzaghi dovesse perdere questo Scudetto, anche l'Inter potrebbe fare un pensiero su un nuovo tecnico…