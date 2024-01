Jovanotti | nuovo intervento alla gamba e la foto dopo l’operazione | come sta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è da sempre un cantante simbolo di ottimismo, pace e allegria. Anche se l’artista sta passando un periodo complicato, in ogni suo contenuto social non manca mai un tocco di speranza e positività. Anche nel suo ultimo post, condiviso sul suo account Instagram ufficiale,si mostra sorridente, anche se sdraiato su un lettino d’ospedale. Di recente, infatti,ha dovuto ripetere l‘che aveva già subito nel corso dello scorso anno., però, non era andata a buon fine per errori del medico che l’aveva compiuta. Il percorso ospedaliero della star della musica italiana è cominciatoun brutto incidente che ha avuto luogo a Santo Domingo., il...

Non ha detto niente di. Ha chiesto armi e aiuti all'Ue e agli Usa per non soccombere a Putin. ...è stato operato al femore. Sta bene ma, soprattutto, tornerà a camminare come si deve &...Con il passare dei mesi, però,e il suo staff medico si sono accorti che il femore non era allineato e tornare a camminare normalmente sarebbe stato impossibile senza unintervento ...Milano – Lorenzo Jovanotti, uno dei cantautori più amati d’Italia, ha recentemente affrontato un periodo difficile dopo un incidente in bicicletta avvenuto durante una vacanza a Santo Domingo. La cadu ..."Inizia viaggio verso il recupero": con una foto dal letto di ospedale con le dita alzate in segno di vittoria, Lorenzo Jovanotti su Instagram racconta di essere stato operato all'Humanitas di Rozzano ...