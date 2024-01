Jovanotti a sei mesi dall’incidente in bici | «Sono stato operato per ricostruire il femore»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il cantante condividendo una foto scattata in ospedale è tornato ad aggiornare i fan, via social, sulle sue condizioni di salute: «Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi»

