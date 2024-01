John Kerry ha restituito agli Stati Uniti la leadership politica sul clima

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), l’inviato speciale per ildegli, lascerà l’incarico nei prossimi mesi, forse sul finire dell’inverno o all’inizio della primavera, molto probabilmente per assistere il presidente Joe Biden nella campagna per la rielezione. La notizia, data da Axios e poi ripresa dal resto della stampa, è povera di dettma comunque rilevantissima: a lui si deve infatti il recupero della credibilità americana sull’azionetica dopo che la precedente amministrazione di Donald Trump aveva ritirato il Paese dall’accordo di Parigi del 2015; un accordo, peraltro, reso possibile proprio dal lavoro preparatorio diha ottant’anni e un curriculum più che notevole: è stato senatore del ...

