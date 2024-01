Jennifer Aniston propone una versione moderna del “The Rachel”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)riappare sul red carpet e questa volta rende omaggio a Friends, sfoggiando una nuovadi The. Il celebre taglio di capelli del suo personaggio ha segnato gli Anni ’90 e torna a far parlare di sé, seppur in chiave più. Gli appassionati di serie TV non potrebbero mai dimenticare l’effetto del taglio allache ha segnato gli Anni ’90. Tutto merito die del suo personaggio in Friends.Green ha dettato tendenza all’epoca e continua a farlo ancora oggi, seppur in una forma leggermente diversa, per cui rivisitata.. Crediti: Ansa – VelvetMagQuello diè un vero e proprio ...