Jannik Sinner | chi è | vita privata e carriera | tutto sul giovane campione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), il nuovo volto dello sport italiano – Il talento precoce dilo ha reso, a soli 23 anni, uno dei tennisti più forti e vincenti della storia italiana: lo scorso ottobre ha raggiunto la quarta posizione nel ranking ATP, la migliore, a pari merito con Adriano Panatta, mai raggiunta da un tennista italiano. Capace di battere per due volte Novak Djokovic, una leggenda vivente del tennis, la affermazione dialla Coppa Davis del 2023, in coppia con Matteo Arnaldi, ha portato la “insalatiera d’argento” per la seconda volta nel nostro Paese e convinto anche quella larga fetta di italiani che pensano che il calcio sia l’unico sport che esista. Ma conosciamo meglio ilaltoatesino che, mentre scriviamo, si sta facendo valere anche agli Australian Open.Foto: ...

Jannik Sinner viaggia come un treno ad alta velocità: in meno di un’ora e tre quarti l’altoatesino si è sbarazzato di Jesper de Jong per ... (oasport)

Buone speranze per le italiane, meno per gli italiani, contro Alcaraz e Norrie. Spiccano Nagal e Draper Nella notte dell' Australian Open la copertina, più che a unosempre più top player e padrone del campo (ricordiamo la sua vittoria quotata a 12,00 su Better per i nuovi iscritti, il doppio di altri bookies come Goldbet e Bet365 ), è spettata a ...Il sogno diFaccio un po' di palestra. Anche se sono molto magro e non si vede - Quanto pesi È un segreto - È tutto muscolo però Purtroppo no... Il mio sogno è avere un fisico da Baywatch ma va bene così .Sinner sul velluto con De Jong. Liquida con un "triplo" 6-2 l'olandese e vola al terzo turno dove troverà Baez. Tanti abbonati infuriati per la mancata diretta su Eurosport Più di 50 milioni di ...L'argentino sarà l'avversario di Jannik al terzo turno degli Australian Open. Da Junior era tra i migliori al mondo, per la statura ricorda Schwartzman, ma contro i big ha sempre fatto fatica ...